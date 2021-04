Am Mittwoch ist es so weit: Der Bundesrat berät über mögliche Öffnungsschritte. Im Zentrum stehen Gastronomiebetriebe und die Öffnung der Aussenbereiche.

Anhand der Richtwerte, an denen sich der Bundesrat in der Vergangenheit orientierte, darunter die 14-Tage-Inzidenz, der R-Wert, die Belegung der Intensivbetten, Anzahl Todesfälle und Hospitalisierungen, spricht lediglich ein Kriterium (Intensivbetten-Belegung) für eine Öffnung, wie es am Point de Presse vom Dienstag hiess. Die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle Virginie Masserey vom Bundesamt der Gesundheit (BAG) sagte an der Medienkonferenz, die Lage sei weiterhin fragil.