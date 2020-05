Aktualisiert vor 56min

SVP unzufrieden mit Bundesrat

«Öffnung der Grenzen ist ein Affront»

Obwohl die Parteien die Entscheide des Bundesrats grundsätzlich mittragen, sind sie nicht mit allem einverstanden. Insbesondere die SVP attackiert den Bundesrat scharf – auch die CVP ist unzufrieden.

von Reto Heimann

Darum gehts Die SVP attackiert den Bundesrat für dessen Entscheid, die Grenzen zu öffnen.

Die CVP ist unzufrieden, dass noch keine Lösung wegen den Mieten da ist.

Die Tourismusbranche freut sich über die Entscheid und möchte weitere Lockerungen prüfen.

Der Bundesrat hat heute die bisher weitreichendsten Lockerungen des Corona-Ausnahmezustands beschlossen. In den kommenden Tagen fällt die 5-Personen-Regel. Veranstaltungen von bis zu 300 Personen sind unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen wieder erlaubt. Restaurants, Kinos, Theater, Clubs und Camping-Plätze nähern sich damit wieder dem Normazustand.

Auch hat der Bundesrat beschlossen, dass Schweizer Arbeitgeber ab dem 8. Juni wieder ausländische Arbeitnehmer rekurtieren dürfen. Schon früher hat der Bundesrat zudem entschieden, die Grenzen zu den Nachbarländern ab dem 15. Juni wieder zu öffnen. Das stösst der SVP sauer auf. «Wir erleben aktuell eine ausserodentlich schwierige Wirtschaftslage und in dieser angespannten Situation will der Bundesrat die Grenzen öffnen und noch mehr ausländische Arbeitskräfte ins Land lassen», schreibt die SVP in einer Mitteilung.

Grenzkontrollen beibehalten

Das sei nicht anderes als ein «Affront gegenüber der wegen dem Corona-Virus arbeitslosen Schweizern», echauffiert sich die grösste Partei der Schweiz. Die SVP fordert, die strengen Grenzkontrollen beizubehalten. Es gehe nicht an, dass jetzt wieder Ausländer in der Hoffnung nach Arbeit in die Schweiz strömten.

Ganz anders sieht das die FDP. Sie begrüsst die Öffnung der Grenzen – auch zur Rekrutierung ausländischer Arbeitnehmer: « Unsere hochkompetitive Wirtschaft ist auf die besten Arbeitskräfte aus aller Welt angewiesen»

Kein Mieterlass

Die SP trägt die Entscheide des Bundesrat mit. Sie ruft die Bevölkerung dazu auf, sich «solidarisch gegen eine zweite Welle» zu stellen. Sie empfiehlt den Menschen dazu, die Corona-Tracing App zu installieren, sobald diese frei verfügbar sein werde.

Unzufrieden ist die CVP. Der Bundesrat lasse die Mieter im Stich, moniert sie. Das weil der Bundesrat eine von der CVP in die Wege geleitete Motion zum Mieterlass ablehnt. Die Motion sieht vor, dass Geschäftsmieter während der Zeit, in der sie geschlossen bleiben mussten, nur 40 Prozent ihrer Miete zahlen müssen. Darüber hinaus zeigt sich die CVP mit den Lockerungsmassnahmen zufrieden.

«Sehnlichst erwarteter Neustart»

So geht es auch der Tourismus-Branche, die in der Lockerung den «sehnlichst erwarteten Neustart» des Schweizer Tourismus sieht. Der Bundesrat schaffe Planungssicherheit und die Voraussetzungen, um die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Branche in der Sommersaison zu verringern, heisst es in einer Medienmitteilung des Schweizer Tourismus-Verbandes vom Mittwoch.

Damit ein möglichst normales Ferienerlebnis für die Gäste stattfinden könne und möglichst vielen Unternehmen ein wirtschaftlicher Betrieb ermöglicht werde, seien aber die fortlaufende Überprüfung der Schutzmassnahmen und weitere Lockerungen nötig