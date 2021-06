Alexander Bücheli, Mediensprecher SBCK : « Das Problem ist, dass die Öffnungsschritte einerseits massive Einschränkungen und Schutzmassnahmen, wie auch das Covid-Zertifikat vorsehen. Trotz dieser Einschränkungen sollen aber weiterhin die anderen Massnahmen aufrechterhalten werden. Das heisst Kapazitätsbeschränkungen von 50 Prozent und maximal 250 Gästen. So ist es für kein Kultur- und Nachtkulturunternehmen in der Schweiz möglich, nur annähernd wirtschaftlich zu arbeiten. »

Andreas Cerny, Virologe : « Wir wissen, wenn man in den letzten 48 Stunden einen negativen PCR Test gemacht hat und dann in eine Bar geht, es nicht zu 100 Prozent sicher ist, dass man den Virus nicht trotzdem in sich trägt. Man weiss nur, dass die Impfung sehr gut ist und zu 95 Prozent Schutz bietet. Also auch da sind wir nicht zu 100 Prozent sicher. Und wenn man in eine Bar oder Diskothek geht, gibt es doch relativ viele Leute, die sich potenziell anstecken können. Deshalb denke ich, dass das ein richtiger Zwischenschritt ist. »