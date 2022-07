Protestaktion : Öko-Aktivisten planen Störung von Formel-1-Rennen in Silverstone

Der GP in Silverstone könnte von Aktivisten aus dem «Extinction Rebellion»-Umfeld gestört werden. Zumindest geht die Polizei von Protestaktionen aus.

Am Sonntag sind die Stars in England unterwegs.

Mögliche Protestaktionen auf der Rennstrecke haben die Polizei vor dem Formel-1-Gastspiel in Silverstone in Alarm versetzt. Es gebe konkrete Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Aktivisten plane, den Grossen Preis von Grossbritannien (am Sonntag ab 16 Uhr live bei uns im Ticker) zu stören, und dabei auch auf die Piste gelangen wolle, teilten die zuständigen Behörden der Grafschaft Northamptonshire am Freitag mit. «Eine befahrene Rennstrecke zu betreten, ist extrem gefährlich. Wenn Sie diesen rücksichtslosen Plan umsetzen, gefährden Sie Leben», appellierte Chefinspektor Tom Thompson.