Der Kanton Jura möchte Stein- und Schottergärten verbieten

Nur wenig Pflege nötig

Ziergärten aus Steinen sind deshalb so beliebt, weil sie keine oder nur wenig Pflege benötigen – auch wenn Laub schwer aufzusammeln ist. Auch soll der verwendete Schotter in der Regel spriessende Pflanzen von Einfamilienhäusern fernhalten. Das Problem mit den verwendeten Ziersteinen ist, dass sie meist auf einem Vlies liegen, das die Flora und Fauna erstickt. Durch die so entstehenden lebensfeindlichen Zonen leidet die Artenvielfalt.