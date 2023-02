Ölkonzern Shell erzielt Rekordgewinn

London : Ölkonzerne als Kriegsprofiteure – Shell erzielt Rekordgewinn

Der bereinigte Gewinn stieg auf 36,22 Milliarden Euro. Noch nie verdiente Shell in seiner Unternehmensgeschichte so viel.

Der bereinigte Gewinn stieg auf 39,87 Milliarden US-Dollar (36,22 Mrd. Euro): Shell-Tankstelle in Zürich.

Wegen des russischen Krieges in der Ukraine sind die Gas- und Ölpreise stark angestiegen.

Der Energiekonzern Shell hat im vergangenen Jahr dank hoher Öl- und Gaspreise einen Rekordgewinn erzielt.

Die Preise sind nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine stark angestiegen. Der bereinigte Gewinn stieg auf 36,22 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Den Haag mitteilte.