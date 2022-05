EU-Sanktionen : Ölpreise klettern auf höchsten Stand seit zwei Monaten

Die Preise für Öl sind deutlich gestiegen, dies nachdem sich die EU-Staaten auf ein Importverbot für russisches Öl geeinigt haben.

Die Schweiz ist von allfälligen Preissteigerungen betroffen. Hier die Benzinpreise an einer Tankstelle in Bayern, DE.

Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit gut zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 123.32 US-Dollar. Das waren 1.65 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3.47 Dollar auf 118.54 Dollar.