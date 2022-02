Wegen Zyklon Batsirai : Öltanker vor La Réunion gestrandet – Besatzung konnte gerettet werden

Die französischen Einsatzkräfte haben unter schwierigen Bedingungen die Besatzung eines vor der Insel La Réunion auf Grund gelaufenen Öltankers gerettet. Für die Umwelt besteht keine Gefahr, der Tanker war leer.

Die französischen Einsatzkräfte haben unter schwierigen Bedingungen die Besatzung eines vor der Insel La Réunion auf Grund gelaufenen Öltankers gerettet. Die «beispiellose» Rettungsaktion sei «gefährlich und sehr technisch» gewesen, erklärten die Behörden des Überseegebietes am Freitag. Infolge des Zyklons «Batsirai» hätten weiterhin «sehr ungünstige Wetterbedingungen» geherrscht.

Der mauretanische Öltanker «Testastar» war während des Wirbelsturms am Donnerstag vor der Küste der französischen Insel auf Grund gelaufen. Die elf Besatzungsmitglieder aus Indien und Bangladesch blieben bei dem Unglück unverletzt, sassen jedoch zunächst auf dem Schiff fest.

Zyklon brachte Windböen von bis zu 150 km/h

Dem französischen Wetterdienst Météo-France zufolge entfernte sich der Zyklon am Donnerstagabend wieder von La Réunion. Mit Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern und starkem Regen blieben die Bedingungen jedoch sehr schlecht. Erst am Freitagmorgen wurde die am Mittwochabend verhängte Alarmstufe rot wieder aufgehoben.