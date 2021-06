Unwetterschäden : Ölzwischenfall im Jura sorgt für Feuerwehreinsätze bis zum Rhein

In einem gefluteten Keller im Jura kippte wegen dem Unwetter ein Öltank. Dabei lief Öl in die Birs. Die Basler Feuerwehr war deshalb bei der Mündung der Birs in den Rhein im Einsatz.