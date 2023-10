Wie ein hilfloser Käfer auf dem Rücken liegt der Wagen da, der US-Strassenkreuzer aus den 50er Jahren, der offensichtlich bei der Renovation viel Liebe und Zuwendung bekommen hat. Die Szene, die jedem OIdtimerfreund Tränen in die Augen treibt, zeigte sich am Samstagnachmittag in Oensingen SO.