Oensingen SO: «So etwas zu sehen, tut schon weh»

Am Samstagnachmittag kam es in Oensingen zu einem Unfall. Aus bisher ungeklärten Gründen landete ein Oldtimer auf dem Dach.

1 / 3 «Das war augenscheinlich ein komplett restauriertes und gepflegtes Fahrzeug. Das tut schon weh», sagt der News-Scout zu 20 Minuten. News-Scout Die Polizei vermutet, dass der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einer Betontreppe kollidierte. News-Scout Der Verunfallte wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Auto geborgen und betreut. Er wurde anschliessend durch den Rettungsdienst mit unbekannten Verletzungen in ein Spital gebracht. News-Scout

Ein News-Scout sendete 20 Minuten die Bilder eines kurios aussehenden Unfalls: Ein augenscheinlich restaurierter Chevrolet-Oldtimer liegt auf dem Dach an der Hauptstrasse in Oensingen SO. Was ist hier passiert?

Augenscheinlich komplett restauriert

Der 20 Minuten-News-Scout befand sich gerade im Restaurant auf der anderen Strassenseite, als er den Unfall auf der Hauptstrasse in Oensingen SO sah: «Es war sehr schnell voll mit Zuschauern, und mehrere Motorradfahrer haben gleich die Strasse gesperrt», so der News-Scout. «Mit so einem Auto fährt man eigentlich nicht schnell durch die Stadt, das ist kein Auspuffknaller. Wo viele Leute sind, da geniesst man es eher, langsam zu fahren», sagt er. «Das war augenscheinlich ein komplett restauriertes und gepflegtes Fahrzeug. So etwas zu sehen, tut schon weh.»

Verlor die Kontrolle über das Fahrzeug

Die Kantonspolizei Solothurn teilt in einer Medienmitteilung mit: Am Samstag um 14.05 Uhr beabsichtigte ein 69-jähriger Mann, von der Kestenholzstrasse herkommend nach links in die Hauptstrasse abzubiegen, um in Richtung Dorfzentrum zu fahren. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte das Auto auf der nördlichen Strassenseite mit einer Betontreppe und dem dortigen Kandelaber, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Verunfallte wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Auto geborgen und betreut. Er wurde anschliessend durch den Rettungsdienst mit unbekannten Verletzungen in ein Spital gebracht.

