Oerlikon-CEO rechtfertigt hohe Dividenden trotz Job-Abbau

1. Quartal 2020

Einbussen wegen Krise

Wie die meisten Schweizer Unternehmen leidet auch der Anlagenbauer Oerlikon an den Folgen der Coronavirus-Krise. Der ursprünglich als Werkzeugmaschinenfabrik gegründete Konzern ist heute in vielen verschiedenen Sparten tätig. Besonders Produktionsausfälle in China und Verzögerungen bei Genehmigungen für Projekte treffen das Unternehmen hart. Dazu kommt eine geringe Nachfrage nach Ausrüstung und Ersatzteilen in Nordamerika und Europa. Immerhin: Der Bedarf bei der Meltdown-Technologie von Oerlikon ist derzeit höher als sonst. Denn sie wird zur Produktion von Vliesstoffen verwendet, wie sie etwa für chirurgische Gesichtsmasken nötig sind.