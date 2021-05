Coronavirus : Österreich beendet heute Lockdown – das gilt für Reisende aus der Schweiz

Sieben Monate lang waren Restaurants in Österreich geschlossen. Nun gehen sie heute wieder auf – zusammen mit Hotels, Fitnesscenters, Konzerthäusern und Kinos. Das musst du als Schweizer Tourist oder Touristin dazu wissen.

1 / 4 In Österreich laufen die letzten Vorbereitungen für die Lockerungsschritte. Eine Mitarbeiterin poliert die Scheiben am Wiener Naschmarkt. AFP In Österreich kehrt die gesellschaftliche Normalität weitgehend zurück. AFP Kinos, Restaurants. Hotels, Fitnesscenters und Schwimmbäder öffnen wieder – immer unter strengen Schutzauflagen. AFP

Darum gehts Österreich hebt den Lockdown auf.

Die Lockerungen gehen dabei weiter als diejenigen in der Schweiz.

In Innenräumen dürfen sich wieder bis zu 1500 Personen treffen.

In Österreich kehrt das öffentliche Leben zurück. Am Mittwoch öffnen nach mehrmonatigem Lockdown Lokale und Hotels, Theater und Kinos dürfen wieder Besucher empfangen und Kunden auch Sportstätten und Fitnessstudios aufsuchen. Voraussetzung für die Nutzung all dieser Einrichtungen ist, dass die Gäste entweder negativ auf das Coronavirus getestet sind, von einer Covid-Erkrankung genesen sind oder eine Impfung haben.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bezeichnete den Tag als «Startpunkt für unseren Kampf zurück zur Normalität.» Die Ausgangslage für die Öffnungen sei noch besser als erwartet. «Die Kurve der Corona-Infizierten zeigt steil nach unten, die Kurve der Geimpften steil nach oben», so Kurz über die aktuelle Entwicklung.

Veranstaltungen mit bis zu 3000 Personen

Für die Einreise nach Österreich entfällt die Quarantänepflicht, allerdings muss zumindest ein Test mit negativem Ergebnis gemacht worden sein. In Österreich waren in den meisten Bundesländern schon seit Anfang Februar Geschäfte und Dienstleistungen wieder geöffnet.

Bei genehmigten Veranstaltungen mit Sitzplätzen dürfen im Freien bis zu 3000 Menschen zusammenkommen. In Innenräumen sind es bis zu 1500. Es gelten aber strenge Regeln: Tickets sind personalisiert, Kontaktdaten sind anzugeben. So können Besucher im Ernstfall verständigt werden. Während der gesamten Zeit gilt FFP2-Maskenpflicht. Zwischen Besuchergruppen muss mindestens ein Platz frei sein. Maximalauslastung: 50 Prozent. In der Pause darf nur am Platz gegessen und getrunken werden. Um 22 Uhr fällt der Vorhang. Die bekannte Wiener Volksoper hat eigens Verkaufscontainer aufgestellt. Im Foyer hätten sonst die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Weiterhin verboten sind zunächst grosse Zusammenkünfte wie Hochzeitsfeiern oder Vereinsfeste. Auch die Nachtgastronomie bleibt wegen der Sperrstunde von 22 Uhr zunächst geschlossen. Kurz kündigte weitere Öffnungsschritte in nächster Zeit an. «Wir werden im Sommer zur Normalität zurückkommen können.»

Hotels waren seit November geschlossen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war in den vergangenen Wochen – entgegen mancher Warnungen von Virologen – deutlich gesunken. Österreich hat aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von etwa 65. In der Schweiz liegt dieser Wert aktuell bei 119.

Der Schritt ist eine Voraussetzung für den Neustart des Tourismus in Österreich. Das Land ist stark von den Einnahmen aus diesem Wirtschaftszweig abhängig. Erstmals seit November dürfen die Hotels wieder Gäste beherbergen. So auch das Hotel «Sacher» in der Wiener Innenstadt. «Wir freuen uns sehr und die Buchungen werden immer mehr», berichtet eine Hotel-Sprecherin.

Genauso wie in jedem anderen Hotel müssen sich auch die Gäste des Hotels «Sacher» an die 3-G-Regel halten: Nur wer getestet, geimpft oder genesen ist, darf einchecken. Wer keinen Nachweis dabeihat, kann sich direkt im Hotel testen lassen. Touristen können sich vielerorts kostenlos testen lassen. So können sich auch Hotels und Gastronomiebetriebe mit Selbsttests eindecken, um ihre Gäste versorgen zu können.

Zusätzlich zu den Lockerungen hat Österreich die Einführung eines nationalen Corona-Impfnachweises angekündigt. Dieser soll per 4. Juni mittels QR-Code aufrufbar sein, wie der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gegenüber der Agentur APA ausführte. Der österreichische Impfnachweis werde demnach mit dem sogenannt «Digitalen Grünen Nachweis» kompatibel sein, der für Ende Juni geplant ist. Bis dann will auch die Schweiz einen solchen international anerkannten Impfnachweis eingeführt haben. In der Schweiz heisst der vom BAG verantwortete Nachweis offiziell «Covid-Zertifikat».

Was gilt für die Einreise nach Österreich? Muss ich noch in Quarantäne?

Wer von der Schweiz nach Österreich einreist, muss sich ab heute nicht mehr in Quarantäne begeben. Dafür aber muss man als Schweizer Reisender oder Schweizer Reisende nachweisen können, dass man geimpft, genesen oder auf das Coronavirus getestet ist.

Was gilt allgemein in Geschäften, Restaurants, Hotel und Veranstaltungen?

Wer in Läden, Wirtschaften, Hotels, Konzerte, Theater oder Kinos will, muss einen Zutrittstest vorlegen und zeigen, dass er negativ ist. Dabei gilt in Österreich grundsätzlich die 3G-Regel: Man muss nachweisen können, dass man geimpft, genesen oder getestet ist.

Was gilt in Restaurants?

In Restaurants gelten recht ähnliche Regeln wie in der Schweiz. Bis zum Tisch gilt eine FFP2-Maskenpflicht, in Innenräumen dürfen maximal vier Erwachsene plus maximal sechs Kinder Platz nehmen. Auf Restaurantterrassen sind es 10 Erwachsene und zehn Kinder. Es gilt eine Sperrstunde zwischen 22 und 5 Uhr.

Wie sieht es in Hotels aus?

Auch Hotels erwarten den Nachweis, dass man genesen, geimpft oder aufs Coronavirus getestet wird. Alle 72 Stunden wird ein neuer Test fällig. Auch die Hotels müssen sich an die Sperrstunde zwischen 22 und 5 Uhr halten.

Was gilt für Veranstaltungen wie Kino, Theater oder Konzerte?

Die sind wieder erlaubt. Auch hier gilt die 3G-Regel und eine allgemeine Registrierungspflicht. In diesem Fall sind drinnen wieder 1500 Personen erlaubt, im Freien sogar bis zu 3000. Dabei gilt allerdings: Die Veranstaltungsorte dürfen maximal zu 50 Prozent ausgelastet sein.

Wie sieht es mit der Rückreise aus?

Aufgepasst! Im Gegensatz zu Österreich hat die Schweiz die Quarantänepflicht für Reisende noch nicht aufgelöst. Aktuell befinden sich die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg noch auf der Quarantäneliste des BAG. Der Bundesrat möchte zwar diese Quarantäne-Regelung per 31. Mai abschaffen, hat sich diesbezüglich aber noch nicht definitiv entschieden.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!