Neue Massnahmen : Österreich beschliesst Outdoor-Maskenpflicht und vermehrte Kontrollen

Die österreichische Landesregierung verzichtet vorerst auf einen Lockdown, zieht aber bei den Massnahmen die Schrauben an. Der Lockdown für Ungeimpfte gilt weiterhin.

Die Omikron-Welle hat Österreich im Griff. Vorerst will die Regierung aber trotz steigender Fallzahlen und drastischer Omikron-Prognosen (die Regierung rechnet demnächst mit 15’000 täglichen Fällen) nicht in den fünften harten Lockdown gehen. Die österreichische Bundesregierung versucht, der Welle mit einem harten 3-Punkte-Plan die Stirn zu bieten.

Strengere Zertifikats-Kontrollen

So gilt der Lockdown für Ungeimpfte weiterhin. Dort will die Regierung nun die Kontrollen des 2G-Nachweises ausweiten und vermehrt auch in Geschäften kontrollieren. Lebensnotwendige Geschäfte sind von der 2G-Pflicht ausgenommen.

Die Quarantäneregeln werden angepasst. So müssen ab Samstag alle Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten, für fünf Tage in Quarantäne. Auch Corona-Infizierte können die Quarantäne nach fünf Tagen mit einem negativen Test verlassen.

«Grüner Pass» nur noch 6 Monate gültig

An der frischen Luft muss zukünftig ebenfalls eine FFP2-Maske getragen werden – zumindest dort, wo der 2-Meter-Abstand nicht gewahrt werden kann. Der Grüne Pass, das österreichische Äquivalent zum Schweizerischen Covid-Zertifikat, ist neu nur noch sechs Monate gültig. Diese neuen Massnahmen, die ab dem 8. Januar gelten, verkündete die österreichische Landesregierung am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz. Kritiker werfen der Regierung vor, so eine Durchseuchung in Kauf zu nehmen.