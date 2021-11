Kritik von rechts – «Österreich hat mehr als 2000 Intensivbetten, wir nicht einmal 900»

«Die Situation ist nach wie vor angespannt»

Eine Aufstockung der IPS-Betten wie in der ersten Welle, in der bis zu 1500 IPS-Betten zur Verfügung gestellt wurden, sei nicht mehr so einfach möglich, sagt GDK-Sprecher Tobias Bär. «Diese Betten wurden ausserhalb des zertifizierten Umfangs der Intensivstationen und mit Intensiv-Hilfspersonal betrieben.» Das Fachpersonal auf den Stationen sei nun jedoch schon sehr lange stark beansprucht und könne nicht mehr zu Sondereinsätzen aufgeboten werden. Die anhaltende Belastung führe zu Abnutzungserscheinungen und Absenzen. «Die Situation auf den Intensivstationen ist nach wie vor angespannt.» Steige die Zahl der Hospitalisationen erneut an, werde es «sehr schnell sehr eng». Die Hauptgeschädigten seien dann nicht in erster Linie das Personal der Intensivstationen, sondern die Patientinnen und Patienten. «Auch und vor allem die Nicht-Covid-19-Patientinnen und -Patienten, die eine dringliche Behandlung benötigen, die dann unter Umständen verschoben werden muss.»