Österreich: Heiratsantrag von Polizist geht viral

Verheiratet statt verhaftet. Über Funkspruch wurde eine Polizistin im österreichischen Wels am Mittwoch in den Burggarten geschickt. «Es geht um eine unangemeldete Versammlung», hiess es von der Zentrale. Zudem wurde ihr geraten, einen ganz bestimmten Weg in den Park zu nehmen, wie «Heute» berichtet.