Österreich: Schneewalze schlägt mit voller Wucht zu

1 / 9 So viel Neuschnee gibt es bis Montagmorgen in der Schweiz. Meteonews Neuschneeprognose bis Freitagmorgen: Die Schneewalze trifft Österreich mit voller Wucht. Meteonews Am Donnerstag gibt es noch vereinzelt Niederschlag. Meteonews

Darum gehts In Österreich gibt es in den nächsten Stunden extrem viel Neuschnee.

Auch in der Schweiz gibt es Neuschnee, aber in bescheidenen Mengen.

Die nächste Ladung Neuschnee gibt es am Wochenende.

Starke Schneefälle sorgen am Donnerstag in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen. Auf vielen Strassen wurden Schneekettenpflichten verhängt. Betroffen sind vor allem die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Teile von Kärnten, Steiermark und Oberösterreich, wie Heute.at berichtet.

Lokal sind gemäss Meteonews bis am Freitagmorgen bis zu 150 Zentimeter Neuschnee möglich. Bereits am Donnerstag mussten in Österreich verschiedene Strassen gesperrt werden. Bilder zeigen zudem zahlreiche Unfälle im ganzen Land. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Meter über Meer. Für die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich und Steiermark haben die Behörden eine Unwetterwarnung rausgegeben.

Viel Neuschnee am Wochenende

Die heftige Schneewalze trifft am Rande auch die Schweiz. Im Kanton Graubünden gab es bereits in der Nacht auf Donnerstag vereinzelt Neuschnee. Der Niederschlag dürfte aber im Verlauf des Tages weniger werden. Am Freitag bleibt es verbreitet trocken mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Im Norden gibt es Temperaturen zwischen drei und sieben Grad.

Am Wochenende gibt es wieder verbreitet Niederschlag. In höheren Lagen kommt dieser in Form von Schnee daher. Meteonews rechnet bis Montagmorgen mit viel Neuschnee im Kanton Graubünden. Am meisten dürfte es in der Region Prättigau/Davos geben. Dort dürfte es lokal sogar bis zu einem Meter Neuschnee geben. Deutlich weniger gibt es in den Bergtälern: Hier ist mit einem bis 15 Zentimetern zu rechnen.

Traumhaftes Wetter im Tessin

Wer mit Schnee und kaltem Wetter nichts anfangen kann, sollte eine Reise ins Tessin in Erwägung ziehen. Hier herrscht schon die ganze Woche traumhaftes Frühlingswetter mit viel blauem Himmel und Temperaturen um die 15 Grad. Diese Wetterlage bleibt auch am Wochenende bestehen. Am Montag wird es dann wieder kälter – trocken bleibt es aber trotzdem.

