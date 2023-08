Hier solltest du eigentlich das Wasser des Flusses Traisen sehen

So sah es nach dem Frequency-Festival in Niederösterreich aus. Müll soweit das Auge reicht.

Das Frequency-Festival 2023 in St. Pölten ging vergangenes Wochenende über die Bühne. Was aber am Montag danach blieb, ist der fast komplett zugemüllte Fluss Traisen in der Nähe des Veranstaltungsortes. Rund 150’000 Gäste wurden beim Frequency-Festival in St. Pölten erwartet – diese hatten während des Festivals ordentlichen Durst.