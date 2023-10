Österreich: Hund beisst Joggerin tot – Betroffene sprechen

Der American Staffordshire Terrier Elmo griff am Montag eine Joggerin an und tötete sie dadurch. Screenshot/Facebook

Darum gehts Am Montag wurde in Oberösterreich eine Joggerin von einem Hund totgebissen.

Die Besitzerin sagt über ihn, dass er «wie ein Lamm» gewesen sei.

Gegen die Halterin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Das ist passiert

Am Montag wurde eine 60-jährige Joggerin im oberösterreichischen Naarn von einem American Staffordshire Terrier attackiert und getötet. Die Tragödie passierte auf einem Schotterweg zwischen Feldern und Bauernhöfen. Der Kampfhund mit dem Namen «Elmo» wurde bereits am Montagabend mit Einverständnis der Ehepartnerin der Züchterin und in Absprache mit den Amtstierärzten eingeschläfert.

Das sagt die Besitzerin des Hundes

Die 37-jährige Frau, die mit «Elmo» Gassi ging, liegt noch im Spital und konnte noch nicht vernommen werden. Ihre Partnerin sagt im Interview mit der «Krone»: «Das Leben dieser Familie ist zerstört, auch das Leben unserer Familie.» Es tue ihr unendlich leid.

Gegen den Vorwurf, Elmo sei zu einem Kampfhund ausgebildet worden, verteidigt Martin N. sich. «Das war in einem normalen Training in der Hundeschule. Elmo war nicht scharf abgerichtet. Er war eher wie ein Lamm.» Damit nahm sie Bezug auf Bilder in den sozialen Medien, in welchen der Hund ein aggressives Verhalten zeigen soll. «Er hat einen Wesenstest auf Lebenszeit und zwei Prüfungen für die Zucht. Mehr geht nicht.»

Das sagt der Witwer des Opfers

Auch der Witwer der tödlich verletzten Joggerin hat sich zu Wort gemeldet. «Wir hatten es doch so schön. Meine Frau war gerade ein halbes Jahr in der Pension – wir haben alles, aber es ist nichts mehr wert», sagt er gegenüber der «Krone». In ihm mache sich auch Wut breit: «Ist das Leben meiner Frau weniger wert als das eines Hundes? Die Hunde müssen weg, sofort!»

So geht es weiter

Die Halterin hat sich freiwillig dazu entschieden, die übrigen vier Hunde und sieben Welpen abzugeben. Bereits am Dienstagabend wurden sie abgeholt und laut «Heute» an einen unbekannten Ort in Österreich gebracht. «Die Halterin hat sich freiwillig dazu entschieden, die übrigen Hunde abzugeben», so eine Sprecherin der zuständigen Behörde. «Die Nachbarn waren sehr erleichtert, dass alle Hunde jetzt weg sind.» Wie «Heute» erfahren hat, sollen die Tiere an verschiedene private Organisationen und Privatpersonen abgegeben werden.

Der Kadaver von Elmo soll in einem staatlichen Labor auf allfällige Krankheiten untersucht werden, die sein plötzliches aggressives Verhalten erklären könnten. Gegen die Halterin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.