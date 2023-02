Österreich im Seich – TV-Kommentator schiesst nach Schmach gegen Ski-Chefin

Ohne Goldmedaille : Österreich im Seich – TV-Moderator schiesst nach Schmach gegen Ski-Chefin

Die 59-Jährige, hier mit Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann, sagte unter anderem: «Wir haben nicht das Glück gehabt, das muss man sagen. Ich will gar nichts schönreden.»

Die Ski-Chefin sieht das Ganze aber nicht so dramatisch.

Was muss das für eine Schmach für Österreich sein: Das ÖSV-Team kehrte aus Frankreich zwar mit sieben Medaillen heim, darunter ist jedoch keine einzige goldene. Das letzte Mal, dass die österreichischen Fahrerinnen und Fahrer von einer WM ohne Titel abreisten, gab es das vor 36 Jahren.

1987 in Crans-Montana – als die Schweiz nicht weniger als achtmal Gold holte – ging das ÖSV-Team zuletzt leer aus. Roswitha Stadlober, die Präsidentin des österreichischen Skiverbandes, hatte vor dem Slalom am Sonntag die Ausbeute als einigermassen positiv bewertet: «Wir zählen ja amerikanisch, also die Anzahl der Medaillen – da haben wir einige, aber es fehlt natürlich Gold.»