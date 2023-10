Kampfhund «Elmo» bereits eingeschläfert

In Österreich ist eine Frau beim Joggen von einem Hund zu Tode gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der American Staffordshire Terrier am Montag in Naarn im Bundesland Oberösterreich von seiner Besitzerin und attackierte die laufende Frau. Die Haltung dieser Hunderasse ist anders als in anderen Regionen in Oberösterreich mit keinen besonderen Auflagen verbunden.