Per 5. März : Österreich könnte heute die Impfpflicht und alle anderen Massnahmen kippen

Die Diskussionen im Nachbarland rund um die Corona-Massnahmen waren hart. Jetzt zieht die Regierung gemäss Insidern die Reissleine und kappt die umstrittene Regel, zusammen mit allen weiteren Einschränkungen auf Anfang nächsten Monat.

Die österreichische Regierung dürfte gemäss Insidern heute die Aufhebung sämtlicher Corona-Massnahmen, inklusive der umstrittenen Impflicht, beschliessen. Am selben Tag wie der Schweizer Bundesrat kommunizieren will, könnte es also auch in Österreich zu einem «Freedom Day» kommen.