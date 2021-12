Hohe Hürden : Österreich lässt nur noch dreifach Geimpfte ohne Weiteres rein

Ab heute gelten für Österreich neue Einreisebestimmungen, um die Verbreitung der Omikron-Variante einzudämmen.

Gegen die scharfen Corona-Massnahmen gibt es in Österreich regelmässig Demonstrationen.

Zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Österreich am Montag seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Mitternacht gilt die Regel 2G+. Ohne Weiteres darf nur noch ins Land, wer dreifach geimpft ist. Für doppelt Geimpfte sowie für Genesene gilt zusätzlich eine Pflicht zum PCR-Test. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis hat, muss sich registrieren und unverzüglich in Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt.

Vorsichtiges Wien

In Österreich mit seinen knapp neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist nach einem dreiwöchigen Lockdown die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei etwa 230 Fällen pro 100’000 Einwohnern – deutlich unter dem Schweizer Wert. Als letztes Bundesland öffnet am Montag auch Wien die Gastronomie und Hotellerie wieder. Die SPÖ-geführte Metropole setzt seit geraumer Zeit auf einen besonders vorsichtigen Kurs in der Corona-Welle.