In Österreich soll am Abend des 18. Dezember ein dritter Lockdown beschlossen werden.

So gilt eine verpflichtende zehntägige Quarantäne für Personen, die aus Ländern der Risikoliste einreisen - dazu gehört auch die Schweiz. Ab dem 5. Tag könne man sich mit einem negativen PCR- oder einem Antigen-Test aus der Quarantäne « freitesten », heisst es in der Mitteilung. Bei der Einreise müsse zudem ein Quarantäneformular vorliegen, mit dem der oder die Reisende sich verpflichtet, die Quarantäne in einer geeigneten Unterkunft einzuhalten und deren Kosten selbst zu tragen.

Lockdown-Ende nur für Getestete

Das « Freitesten » ist derzeit im Nachbarland ein grosses Thema. Österreich begibt sich ab dem 26. Dezember erneut in einen harten Lockdown, mittlerweile schon zum dritten Mal. Die Einschränkungen gelten bis am 17. Januar. Das bestätigte Bundeskanzler Kurz an einer Pressekonferenz am Freitagabend.