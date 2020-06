Lockerung

Österreich macht Grenze auf – Einkaufstourismus bleibt verboten

Österreich macht überraschenderweise schon morgen Ernst mit den Grenzlockerungen. Beim Bund nimmt man dies zur Kenntnis.

Beim Staatssekretariat für Migration nehme man dies so zur Kenntnis.

Ursprünglich hatten sich Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich darauf geeinigt, am 15. Juni die Grenzen zu öffnen. Wie bereits Italien öffnet Österreich nun als zweites Nachbarland einseitig die Grenze.

Österreich hebt ab Donnerstag alle Grenz- und Gesundheitskontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern mit Ausnahme Italiens auf. Das gab Aussenminister Alexander Schallenberg überraschend bekannt. Für insgesamt sieben umliegende Länder inklusive der Schweiz werde es dann keine Quarantäne oder Test-Erfordernisse bei der Einreise nach Österreich mehr geben. Nur die Grenze nach Italien bleibe vorerst noch zu. Eine Öffnung werde es erst geben, «wenn es die Zahlen zulassen».

Einkaufstourismus bleibt verboten

Daniel Bach, Sprecher des Staatssekretariats für Migration, sagt gegenüber der Zeitung «Liechtensteiner Vaterland» : «Wir nehmen dies so zur Kenntnis. Die österreichischen Behörden entscheiden selbstverständlich eigenständig über Öffnungen der Grenzen zu den Nachbarländern.»

Die Schweiz werde die Grenzen zu Österreich, Deutschland und Frankreich jedoch wie geplant am 15. Juni öffnen, sofern es die pandemische Lage erlaube. «Einkaufstourismus bleibt weiterhin verboten», so Bach.

«Offene Grenzen in EU wichtiger als bei uns»

«Es zeigt sich einmal mehr, dass die offenen Grenzen für die Partnerländer in der EU offenbar wichtiger sind als für uns. Sie merken mittlerweile, dass ihnen etwas fehlt», sagt Roland Rino Büchel, SVP-Nationalrat aus dem Kanton St. Gallen, zur einseitigen Grenzöffnung Österreichs. «Es zeigt auch, dass jedes Land in dieser Situation nun die eigenen Interessen durchsetzen will und selber bestimmen möchte.»