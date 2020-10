Immer mehr Neuinfektionen : Österreich meldet dritten Corona-Tagesrekord in Folge

Seit mehreren Tagen registriert das Nachbarland Östereich Rekordwerte von Corona-Neunfektionen. Rund 1000 Covid-19-Patienten mussten am Freitag im Krankenhaus behandelt werden – 158 intensivmedizinisch.

Gemäss der Gesundheitsbehörde Ages gelten nun rund 26’000 Menschen in Österreich als aktiv erkrankt.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am Freitag über die Lage in Österreich informiert. Das Innen- und Gesundheitsministerium meldet 2571 neue Fälle binnen 24 Stunden.

Österreich hat den dritten Tag in Folge einen Rekord an Corona-Neuinfektionen registriert. Am Freitag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 2571 neue Fälle binnen 24 Stunden.