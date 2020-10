Die Corona-Zahlen in Österreich steigen immer weiter an. Wie die österreichische Zeitung «Heute» am Donnerstag erfuhr, hat es dabei an nur einem Tag einen so hohen Anstieg bei den Neuinfektionen wie noch nie zuvor gegeben. So wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 1200 neue Fälle verzeichnet. «Heute» spricht vom «schlimmsten Corona-Tag aller Zeiten».