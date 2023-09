Österreich: Mit dieser Strafe hat Klima-Kleberin Rosi (31) nicht gerechnet

1 / 2 Rosi G. wurde zu insgesamt fünf Geldstrafen verurteilt. Unter anderem, weil sie mit einer Klebstoff-Tube «die Umwelt verschmutzt» hat. Heute.at Bei einem Anruf aus dem Büro der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr erklärte man der Klima-Aktivistin: Es wäre Amtsmissbrauch seitens der Polizei, so etwas nicht anzuzeigen. imago images/SEPA.Media

Darum gehts Klima-Aktivistin Rosi G. wurde wegen zwei Protest-Tagen zu mehreren Geldstrafen verurteilt.

Weil sie eine Klebstoff-Tube auf den Boden gelegt hatte, muss sie 80 Euro wegen Umweltverschmutzung bezahlen.

Die Geldstrafe belief sich schlussendlich auf 85 Euro, bezahlt werden konnte sie mit Spenden.

Die 31-jährige Rosi G. ist selbständige Künstlerin und Programmiererin. Als Aktivistin der Klimabewegung «Letzte Generation» war sie auch schon bei mehreren Protesten in Linz und Wien dabei. In der belgischen Hauptstadt Brüssel wurde sie kürzlich für 30 Minuten in polizeiliche Gewahrsam genommen. Für zwei Protest-Tage im April erhielt Rosi Strafen in einer Gesamthöhe von 2320 Euro oder alternativ 50 Tage Gefängnis.

«Einmal habe ich mich an die Strasse geklebt, einmal war es ein Sitzstreik, bei dem ich weggetragen wurde. Dafür wurde ich insgesamt fünfmal bestraft – teilweise mehrfach für dasselbe Delikt, weil ich die Strasse nicht verlassen habe und weil ich an einer Versammlung teilgenommen habe. Die Verwaltung der Stadt Graz hat das maximale Strafmass ausgereizt. In Linz kam es meines Wissens nach bisher zu Strafen von maximal 150 Euro», meint Rosi G. im Gespräch mit «Heute».

Klebstoff-Tube führt zu Geldstrafe

Was die 31-Jährige besonders ärgert: «Weil ich eine kleine Klebstoff-Tube neben mir auf die Strasse gelegt habe, wurde ich mit 80 Euro bestraft.» Die Begründung: Sie habe mit Kleinabfall die Strasse verunreinigt. «Ich habe das aus Sicherheitsgründen gemacht, damit die Polizei sieht, dass ich angeklebt bin. Es war das erste Mal für mich, und ich hatte Angst», erklärt sie ihr Verhalten. Dass ihr nun Umweltverschmutzung vorgeworfen werde, wirke wie eine Schikane auf sie.

Rosi G. ist schon seit längerem Mitglied verschiedener Klima-Organisationen wie «Extinction Rebellion» und «Fridays For Future»: «Mir ist es einfach nicht mehr gut gegangen, wenn ich sehe, was auf uns zukommt. Die Menschen, die direkt von der Klimakrise betroffen sind, können nicht protestieren. Deshalb nehmen wir das auf uns», erklärt die Linzerin ihre Motivation.

Rosi G. kann Strafe nicht ernst nehmen

Die 31-Jährige wandte sich wegen der Strafe direkt an die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Bei einem Rückruf aus ihrem Büro habe man ihr mitgeteilt, dass es Amtsmissbrauch seitens der Polizei wäre, so etwas nicht anzuzeigen. Man könne leider nichts tun. «Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Art meines Protests Verwaltungsstrafen nach sich zieht, aber die Strafe wegen Kleinabfall kann ich einfach nicht ernst nehmen», so Rosi G.

Da die Klima-Aktivistin bereits eine Mahnung und einen Exekutionsbescheid für die Tuben-Strafe erhalten hatte, zahlte sie den Betrag, der sich nun auf 85 Euro erhöht hatte, schliesslich ein. Um die Strafe zu bezahlen, startete sie eine Spendenaktion. Der Betrag kam zusammen. Gegen die restlichen vier Strafen hat sie über einen Anwalt, der die «Letzte Generation» vertritt, Einspruch erhoben.