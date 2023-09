Julia hatte Ohrenschmerzen – dann kam Diagnose Krebs

«Die Operation verlief erfolgreich. Allerdings erhielt ich anderthalb Wochen später die Ergebnisse der Biopsie: Es wurde ein B-Zell-Lymphom und ein Plasmozytom diagnostiziert. Die Krebsdiagnose hat mich sehr überrascht und war ein grosser Schock, da ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich war völlig unvorbereitet», berichtete Julia S. in einem Gespräch mit der österreichischen Zeitung «Heute».

Übelkeit, Knochenschmerzen, Haarausfall

Nach zahlreichen Untersuchungen und einer Knochenmarkpunktion aus dem Beckenknochen wurde ihr ein Port-Katheter eingesetzt. «Da ich einen Kinderwunsch habe, muss ich ausserdem monatlich eine Spritze erhalten, um künstlich in die Menopause versetzt zu werden», erzählte die 26-Jährige weiter. Sie hat bereits ihre erste, sehr intensive Chemotherapie hinter sich gebracht. «Ich musste mit Übelkeit, Knochenschmerzen und Haarausfall kämpfen. Diese Zeit war eine emotionale Achterbahnfahrt.»

«Wohlfüh-Vormittage» für krebskranke Frauen

Behandlung zeigt Wirkung

Nach einem kostenlosen Make-up-Kurs gibt es ein professionelles Fotoshooting für die Teilnehmerinnen. «Anfangs habe ich mich nicht getraut, meine Glatze auf den Bildern zu zeigen. Aber in der Gruppe haben wir uns alle gegenseitig unterstützt, was mir sehr geholfen hat, mich selbst zu akzeptieren», so die 26-jährige Österreicherin gegenüber Heute.at.