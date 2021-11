Freizeit-Lockdown für Ungeimpfte : Österreich plant landesweit scharfe 2G-Regelung

Ab kommender Woche erhalten nur noch Geimpfte Zugang zu Events und Gastronomiegeschäften. Bei einer Verschlechterung könnte es für Ungeimpfte noch schlimmer kommen.

Darum gehts Ab kommendem Montag soll in Österreich ein «Freizeit-Lockdown» für Ungeimpfte gelten.

Dies berichtet das Portal heute.at, dem die Informationen bereits vor der offiziellen Bekanntgabe zur Verfügung standen.

Auch ein General-Lockdown wird nicht ausgeschlossen.

In Österreich soll bereits jetzt die erste der zwei neuen Stufen, die am 22. Oktober zum Corona-Plan des Landes hinzugefügt wurden, in Kraft treten. Wie das Portal heute.at berichtet, werden Kanzler Alexander Schallenberg und weitere Regierungsvertreter am Freitagabend die neuen Corona-Regeln vorstellen. Nach Informationen, die der Zeitung bereits jetzt zur Verfügung stehen, hält man am erarbeiteten Konzept fest, zieht die Einführung neuer Massnahmen aber vor.

Total-Lockdown nicht ausgeschlossen

So sollen bereits ab kommendem Montag landesweit die vierte von fünf Corona-Stufen gelten. Die vierte Stufe bedeutet eine scharfe 2G-Regel für Gastronomie, Events und Zusammenkünfte ab 25 Personen. In der Landeshauptstadt Wien wurde dieser sogenannte «Freizeit-Lockdown» bereits am Donnerstag durch Bürgermeister Michael Ludwig angekündigt. Während die oben genannten Massnahmen bereits feststehen, wollen einige Regierungsschichten auch einen generellen Lockdown im Herbst nicht ausschliessen.

Nach der Einschätzung von «heute.at» dürften sich wohl die meisten Länderchefs aus Angst vor Reisewarnungen und einer miserablen Wintersaison selbstständig an die Regierung gewandt haben. Die Stufe vier sollte nämlich ursprünglich in Kraft treten, wenn landesweit 500 Betten in der Intensivstation besetzt sind. Am Freitag waren in ganz Österreich 356 Intensivbetten belegt.

Bei Verschlechterung drohen Ausgangssperren

Die fünfte und letzte Stufe im österreichischen Corona-Konzept würde eine 2G-Regel für alle Indoor-Settings und Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte umfassen. Ausserdem dürfte der private Wohnbereich nur noch in Ausnahmegründen verlassen werden.

