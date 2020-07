Quarantäne bei Rückkehr

Österreich ruft höchste Reisewarnung für Westbalkan-Länder aus

Reisende aus dem Westbalkan haben in den vergangenen Wochen Virus-Ausbrüche in Österreich ausgelöst. Die Regierung hat nun eine Reisewarnung ausgegeben.

Obwohl die Corona-Massnahmen in vielen Ländern bereits wieder gelockert werden, steht die Reisefreiheit in Österreich aufgrund der befürchteten zweiten Welle auf wackligen Beinen.

«Problematischer Trend»

In den vergangenen Wochen sei es vermehrt zu Clusterbildungen durch Reisende aus dem Westbalkan in den österreichischen Regionen Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten gekommen. Anschober spricht von einem «problematischen Trend» auf dem Balkan, der wirksame Gegenmassnahmen erfordere. Deshalb soll nun an den Grenzen wieder verstärkt kontrolliert werden, weitere Massnahmen in den vielen Reisebussen und Reisewarnungen ausgegeben werden.