Österreich: Sascha muss auf Date zum Geburtshelfer werden

Wo die Liebe hinfällt: Auf der Dating-Plattform Lovoo lernten sich die Wiener Sascha (28) und Jacqueline (26) kennen. Nach einigem Hin- und Herschreiben entschlossen die beiden am Freitag, sich näher kennen lernen zu wollen. Vorsicht war geboten, denn: Jacqueline war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Noch am selben Tag kam es deshalb zu einem spontanen und gemütlichen Treffen bei Sascha zu Hause. Aber statt intensiven Gesprächen gab es Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in der Simmeringer Wohnung eine Geburt .