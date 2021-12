Flughafen Innsbruck : Österreich schickt 70 Briten direkt nach Hause, 40 müssen in Quarantäne

Seit Montag gelten neue Regeln in Österreich. Die dortigen Behörden greifen knallhart durch. Getroffen hat es mehr als Hundert Reisende aus England, die sich auf Skiferien gefreut hatten.

Eine Gruppe britischer Touristen erlebte bei ihrer Einreise in Österreich am Wochenende eine böse Überraschung. 13 Flugzeuge waren am Sonntag in Innsbruck aus dem Vereinigten Königreich kommend gelandet. Für 110 britische Passagiere war jedoch mit dem Flug die Reise schon wieder vorbei.