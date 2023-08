Linz: Polizei stoppt Schlepper-LKW – vier Verdächtige festgenommen

Die österreichische Polizei zog am Sonntag in der Nähe von Linz einen LKW aus dem Verkehr. An Board: 53 Personen, die zuvor aus der Türkei geflüchtet waren.

Die österreichische Polizei entdeckte am Sonntag in der Nähe von Linz einen Kleinlaster, in dem 53 Menschen sassen.

Die österreichische Polizei hat am Sonntag in einem Kleinlaster 53 Menschen entdeckt. Die meisten von ihnen stammten aus der Türkei und waren anscheinend auf dem Weg nach Deutschland, wie die Polizei mitteilte. Unter ihnen waren auch mehrere Kinder. Das Fahrzeug wurde am Morgen in Linz gestoppt. Von den vier Männer in der Fahrerkabine versuchte einer, zu Fuss zu flüchten. Er wurde wie die drei anderen wegen des Verdachts des Menschenschmuggels festgenommen.