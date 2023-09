Österreich: Schulbus stürzt von Brücke

Es waren auch Kinder an Bord.

Ein Schulbus ist in Österreich von einer Brücke gestürzt.

In Österreich in der Nähe von Rastenfeld (Bezirk Krems) ist am Montag ein Linienbus von einer Brücke gestürzt, wie Heute.at schreibt. Laut Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich gab es sechs teils Schwerverletzte.