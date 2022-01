Aus der rechten Szene : Österreich «sehr beängstigt» über Schweizer Demo-Teilnehmende

Der österreichische Inlandsgeheimdienst warnt vor einer Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Massnahmen. Darunter seien auch vermehrt Teilnehmende aus der Schweiz.

In Österreich demonstrierten in den vergangenen Wochen regelmässig Zehntausende Menschen gegen die Corona-Massnahmen.

Der österreichische Inlandsgeheimdienst warnt vor einer Radikalisierung und Internationalisierung der Proteste gegen die Corona-Massnahmen. Diese Entwicklung sei «sehr, sehr beängstigend», sagte der Chef der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, der Nachrichtenagentur AFP. In Österreich waren in den vergangenen Wochen regelmässig Zehntausende Menschen gegen die Corona-Massnahmen und die geplante Impfpflicht auf die Strasse gegangen, die am 4. Februar in Kraft tritt.