Weitere Lüge in «Harry & Meghan»-Doku – Österreich statt Schweiz

Prägende Erinnerung an Paparazzi

Was dem Royal aus seiner Kindheit viel mehr geblieben sei, seien die unzähligen und unangenehmen Paparazzi – auch während der Familienferien in Bergen. Bei Minute 25 wird Videomaterial gezeigt, in dem der junge Harry mit seinem Bruder, Prinz William, und den Cousinen Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit Skiern bei einem offiziellen Fototermin zu sehen ist. «Die Paparazzi bedrängten uns. Wir wurden gezwungen, zu lächeln und Fragen zu beantworten», sagt der Zweifachvater jetzt in der Dokumentation.

Österreich mit Schweiz verwechselt – weitere Netflix-Lüge?

Von Netflix wurden die Szenen mit «Schweiz 1995» angeschrieben. So weit, so gut. Die Royal-Family war in diesem Jahr – wie so oft – in der Skiregion Davos-Kloster. Und auch das Medienaufgebot war gross. Doch Netflix hat es sich nicht nehmen lassen, ein weiteres Mal bei den Schnittbildern zu tricksen. Im Hintergrund einiger Sequenzen ist klar zu erkennen, dass es sich bei den Aufnahmen um die österreichische Skiregion Lech Zürs am Arlberg handelt. So ist auf dem Skilift die Aufschrift «Schlegelkopf Bahn» zu lesen. Zudem sind Werbeplakate der Winterdestination zu sehen.