Ein Blick zum Nachbar : Wie schafft es Österreich mehr, schneller und günstiger zu Testen?

Mit seinem Labor in Wien leistet Lifebrain einen grossen Teil für die vielen täglichen Analysen in Österreich. Der Betreiber übt Kritik am Schweizer System.

1 / 4 Ein PCR-Test kostet den Bund hierzulande… AFP …fast 100 Franken. Euro-Airport Die Firma Lifebrain in Österreich… Screenshot/Lifebrain

Darum gehts Österreich schafft pro Tag massiv mehr Tests als die Schweiz.

Die Kosten sind zudem tiefer.

Michael Havel versteht die Schweiz beim Testen nicht.

Am Mittwoch wurden in Österreich (8,9 Millionen Einwohner) gut 820’000 PCR-Tests analysiert. Das sind achtmal mehr an einem Tag als in der Schweiz (8,6 Millionen Einwohner). Das Resultat gibt es in den allermeisten Fällen innerhalb von 24 Stunden. In der Schweiz wartet man auch schon mal doppelt so lange oder noch länger. Die Zeitungen der Tamedia (Bezahlartikel) sind der Frage nachgegangen, was unser Nachbar anders macht.

Einen erheblichen Beitrag zu den vielen durchgeführten Tests leistet Michael Havel, der die Laborkette Lifebrain betreibt. In Wien analysieren 1600 Mitarbeitende pro Tag rund 450’000 Tests täglich. Das Problem der Schweiz sieht er darin, dass jeder Kanton sein eigenes Labor betreibe. «Niemand hat die Vision, grosse Strukturen zu schaffen», so Havel. Anders gesagt ist der Kantönligeist schuld.

Sechs Euro gegenüber 88 Franken

Im Herbst 2020 eröffnete Havel in wenigen Wochen ein grosses PCR-Labor in der österreichischen Hauptstadt. Von der Stadt Wien erhielt er dann den Auftrag für eine breit angelegte Teststrategie und investierte weiter Millionen aus eigener Tasche ohne Staatsgarantie. Jeder und jede kann sich testen lassen und erhält das Resultat im Schnitt nach 17 Stunden. Kosten für Wien und den Staat: Sechs Euro pro Test, alles mit eingerechnet. In der Schweiz zahlt der Bund für einen Test bei Symptomen oder für Risikopersonen 88 Franken. Das liege «an der Geldgier der Schweizer Laborbetreiber», kritisiert Havel.

Ein Test komme in der Schweiz zusammen mit den höheren Lohnkosten auf etwa acht Franken, so Havel. «Es gibt keine objektive Rechtfertigung, dass die Preise in der Schweiz so exorbitant höher sind als in jedem anderen europäischen Land.» Zudem verstehe er nicht, warum es die vielen Labors trotz hoher Preise nicht schaffen würden, innerhalb von 24 Stunden ein Resultat zu liefern. Martin Risch, Vorstandsmitglied des Verbands der medizinischen Laboratorien der Schweiz FAMH, kontert im «Tages-Anzeiger»: «Die Österreicher haben ein völlig anderes Setting, sie sind viel zentralistischer aufgestellt.»

