«Hinterwäldlerei»: Österreich und Schweiz erhalten Schelte für Neutralität

Robert Misik, politischer Schriftsteller aus Österreich, rechnet mit der Neutralität seines Lands ab. In der Debatte bekommt auch die Schweiz ihr Fett weg.

Als neutraler Staat hält sich Österreich aus Kriegen heraus. Damit rechnet der Autor und politische Schriftsteller Robert Misik ab. Die Neutralität Österreichs habe in den letzten Jahren zunehmend eine Schlagseite Richtung Selbstinfantilisierung, schreibt der Österreicher in einem Gastbeitrag auf Zeit.de. Sie seien klein und hielten sich deswegen raus, erzählten sich aber gerne, dies wäre moralisch lobenswerte Friedenspolitik. «Dabei verstecken wir uns nur hinter dem Baum und hoffen, dass uns keiner sieht und der Unbill der Welt deswegen an uns vorbeirauscht.»

Misik prangert an, dass die Neutralität in den letzten 30 Jahren mehr zu einer Spielart des «Mir-san-mir-Provenzialismus» geworden sei. In den Siebziger- und Achtzigerjahren sei die Neutralität dagegen als «aktive Neutralitätspolitik» noch internationalistisch ausgelegt gewesen. «Hatten wir früher Neutralitätspolitik, sind wir heute neutral, aber ohne Politik. Die Verteidigungsministerin proklamiert, die Österreicher hätten die Neutralität eben ‹im Herzen›. Wer braucht da schon Hirn?»

Der Schriftsteller vermutet darin die negativste Seite der Neutralität. «Nämlich, dass sie verdummt, dass sie zu angewandter Hinterwäldlerei führt.» Die Österreicherinnen und Österreicher vergleicht er bei den grossen geopolitischen Fragen mit Fussballfans mit Bierbauch, die vom Zuschauerplatz aufs Feld keppelten («meckern», Anm. der Red.) und glaubten, sie wären die besseren Spielmacher.

Aktivismus und moralische Klarheit gefordert

Wie die Schweiz ist auch Österreich kein Nato-Mitglied. Laut Misik sichert das Militärbündnis in der Realität den Frieden in Europa. Dem österreichischen Volk wirft er vor, sich seine sicherheitspolitische Ignoranz und seinen blauäugigen Glauben, die Neutralität garantiere seine Sicherheit, leicht leisten zu können. «Weil wir wissen, dass wir von Nato-Staaten umzingelt sind.»

Die Österreicherinnen und Österreicher schimpften auf die Nato und seien zugleich «ganz zufrieden unter ihrem komfortablen Schutzschirm», so der Autor. Misik fordert: «Wer aber aktive Neutralitätspolitik vorzieht, sollte auch etwas für sie tun.» Neutralität, als Monstranz vor sich hergetragen, sei heute ein Synonym für geistige Faulheit und ranzigen Provinzialismus geworden. Gerade eine Aussenpolitik, die Menschenrechte, globale Gerechtigkeit, die Werte von Demokratie, Pluralismus, Recht und das Ideal der Gewaltfreiheit hochhalte, brauche Aktivismus und moralische Klarheit.

«‹Russenallee› in Zug»

In den Kommentaren bekommt auch die Schweizer Neutralität ihr Fett weg. «Dasselbe gilt für die Schweiz. Rosinenpickerei unter dem Schutzschirm der Neutralität», schreibt ein Leser. Ein Aspekt, den der Autor nicht erwähnt habe, gelte für beide Länder und sei wohl des Pudels Kern, so ein weiterer User: «Neutralität heisst auch, ‹einfach weiter dreckige Geschäfte machen›. Im Falle der Schweiz nennt er die «Russenallee» in Zug, «wo reihenweise russische Firmen willkommen waren und unbehelligt blieben».

Ein «Zeit»-Leser ist der Meinung, dass sowohl Österreich als auch die Schweiz unter dem Deckmantel der Neutralität Autokraten und deren Geld Tür und Tor geöffnet hätten. «Neutralität heisst nicht, passiv dazusitzen und die Augen zu verschliessen, was rundherum passiert, aber das Geld der Diktatoren zu nehmen.»

«Kann keinen Makel erkennen»

Einige Stimmen verteidigen die Politik der beiden Länder hingegen. «Neutralität ist vernünftig und von daher stets der Zeit voraus», schreibt jemand. «Ich kann weder an der Neutralität Österreichs noch der Schweiz einen Makel erkennen», findet ein weiterer User. Deren Situation sei erheblich anders als diejenige Schwedens und ganz besonders Finnlands.

Sowohl Schweden als auch Finnland streben einen Nato-Beitritt an. «Mit dem historischen Entscheid, ein Nato-Beitrittsgesuch zu stellen, kann Finnland sich endlich frei und ohne Angst äussern», sagte Anne Berner, ehemaliges Mitglied des finnischen Parlaments in einem Interview mit 20 Minuten. Auch solle das Bündnis verhindern, dass in Finnland je wieder Krieg herrsche.