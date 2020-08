Anstieg der Corona-Infektionen

Österreich verhängt Reisewarnung für ganz Kroatien

Die Entwicklung der Corona-Pandemie in Kroatien macht den österreichischen Behörden Sorgen: Ab 17. August gilt für das ganze Land eine Reisewarnung.

Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen in Kroatien warnt Österreich nun vor Reisen in das EU-Partnerland. Die Reisewarnung tritt am Montag offiziell in Kraft, wie das Aussenministerium am Freitag in Wien mitteilte. «Aufgrund der epidemiologischen Entwicklungen in Kroatien wird die höchste Sicherheitsstufe für das gesamte Land ausgesprochen», teilte das Amt mit.