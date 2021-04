Bis zum 18. April : Österreich verlängert harten Lockdown für östliche Bundesländer

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat den Lockdown für den Osten Österreichs verlängert. Bis zum 18. April müssen Geschäfte des nicht alltäglichen Gebrauchs geschlossen bleiben.

In Österreich wurde für den Osten des Landes der Lockdown verlängert.

Angesichts der zahlreichen Corona-Fälle im Osten Österreichs hat Bundeskanzler Sebastian Kurz den harten Lockdown in der Region verlängert. «Die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben sich in Abstimmung mit uns als Bundesregierung darauf verständigt, den Lockdown bis zum 18. April zu verlängern», sagte Kurz am Dienstag vor Journalisten. Museen und Geschäfte, die nicht für den Grundbedarf nötig sind, bleiben damit weiter geschlossen.