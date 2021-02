Um Fälle einzudämmen : Österreich verschärft Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern

Österreich will seine Grenzen künftig stärker kontrollieren, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

In Österreich werden die Corona-Massnahmen am Montag gelockert. Dafür herrscht ein verschärftes Grenzregime.

Österreich will aus Sorge vor der Verbreitung des Coronavirus Grenzkontrollen zu seinen Nachbarländern ab Montag massiv verschärfen. So sollen alle nicht notwendigen Reisen in der Pandemie verhindert werden, teilte das Innenministerium am Sonntag mit.

Rückreisende müssen negativen Coronatest vorweisen

Um mögliche Grenzübertritte von Touristen zu verhindern, kündigten die Behörden zudem verstärkte Kontrollen in Skigebieten an. «Es gilt in Zeiten der Pandemie, Reisebewegungen auf das absolute Minimum zu reduzieren», so Nehammer. Seit Beginn der Grenzkontrollen im Dezember wurden nach Angaben des Innenministeriums drei Millionen Menschen überprüft und 200’000 in Quarantäne geschickt.