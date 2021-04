Kurz vermeldet : Österreich öffnet ab 19. Mai praktisch alle Branchen

In Österreich sollen die Corona-Massnahmen gelockert werden. Es gibt aber auch Warnungen vor einem verfrühten Neustart.

«Diese Öffnungsschritte erfolgen mit strengen Sicherheitskonzepten, aber sie erfolgen», sagte Kurz in Wien.

Will wieder Öffnungen: Kanzler Sebastian Kurz.

In Österreich sollen ab dem 19. Mai wieder Veranstaltungen möglich sein.

In Österreich dürfen ab 19. Mai praktisch alle wegen der Corona-Krise heruntergefahrenen Branchen einen Neustart wagen. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an. Zentrale Säule des Schritts ist ein umfassendes Schutzkonzept, bei dem Zutrittstest für Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur im Mittelpunkt stehen.