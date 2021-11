Corona-Pandemie – Österreich will lockern, damit die Schweiz sich «nicht ins Fäustchen lacht»

Die Corona-Lage wird in den nächsten Tagen beobachtet. Inzwischen wurde in Österreich die erste Ansteckung mit der Omikron-Variante gemeldet.

Die Stände des Christkindl-Marktes sind in Österreich geschlossen – noch: Am 29. November 2021 debattierten Regierung, Wirtschaft und Experten über eine Komplett-Öffnung für Geimpfte und Genesene ab dem 12. Dezember.

Am Montag tauschte sich in Österreich die Bundesregierung mit Sozialpartnern sowie Experten und Expertinnen über die aktuelle Pandemie-Lage aus. Nach zwei Stunden Debatten soll es zwar keine konkreten Ergebnisse gegeben haben, doch ein klares Ziel: Komplett-Öffnung für Geimpfte und Genesene ab dem 12. Dezember. Ein Insider verriet: « Es könnte wahr werden.»

Die nächsten 48 Stunden werden entscheidend sein. D ie Infektionszahlen in Österreich sinken derzeit wieder leicht : 8526 Neuinfektionen sind von den Behörden registriert worden. Am Montag der Vorwoche waren es noch 13'806 gewesen. Eine Entscheidung über die weiteren Corona-Regeln wurde allerdings auf Mittwoch vertagt. Derzeit steht noch erforderliches Datenmaterial aus.

«Man darf den Menschen Weihnachten nicht stehlen»

D er österreichische Kanzler Alexander Schallenberg ha tte bereits am Freitag erklärt : « Es gibt das klare politische Ziel, dass wir am 12. Dezember so weit wie möglich aufmachen .»