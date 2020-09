Après-Ski : Österreich will Ski-Gebiete im Winter offenhalten

«Wintertourismus und Skifahren wird möglich sein», sagt Kanzler Sebastian Kurz.

Ob es wieder so viele Wintergäste in Ischgl haben wird? (Archivbild)

Trotz der Corona-Krise will Österreich die Skigebiete im kommenden Winter offenhalten. Dies betonte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag bei einem Besuch in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana