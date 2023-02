Brennsteiner und Feller: Österreich-Zoff nach viertem Platz bei Schweizer Doppelsieg 

Marco Odermatt und Loïc Meillard feierten am Freitag einen Doppelsieg im WM-Riesenslalom . Mit Marco Schwarz komplettierte ein Österreicher das Podest und sorgte für das nächste Edelmetall unseres Nachbarlandes. Doch ebenfalls auffällig – auf Platz vier klassierte sich ein weiterer Österreicher.

Bereits zum siebten Mal wurde der bitterste WM-Platz von einem Österreicher oder einer Österreicherin bekleidet. Dies in bislang elf gefahrenen Rennen. Blech wird in Österreich der vierte Platz genannt – die österreichischen Medien tauften den viertplatzieren Stefan Brennsteiner auch gleich in Stefan Blechsteiner um.