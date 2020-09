50 Euro Reisegutschein : Österreicher buchte 1964 Flug zum Mond – jetzt gibts das Geld zurück

Ein Mann kaufte 1964 in Wien ein Ticket zum Mond. Am Schalter vom Verkehrsbüro zahlte er 500 Schilling. Jetzt bekam der Wiener sein Geld wieder.

Die flogen auf die Idee gleich ab. Aeroflot empfahl für die Unterbringung am Mond ein «Einbettzimmer im Hotel Krater» und die Airline PanAm warf die Marketing-Maschine an: «Wir haben den ersten Mann auf den Mond gebucht».

Die Verkäuferin dachte an einen Scherz, da Gerhart P. allerdings eine Anzahlung von 500 Schilling leistete, wurde die Buchung an internationale Flugunternehmen weitergeleitet.

