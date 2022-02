Olympia 2022: Österreicher helfen der Schweiz mit Bier bei Siegesfeier aus 

So emotional freute sich Beat Feuz über seinen Triumph in der Abfahrt. SRF

Darum gehts Eine grosse Feier konnte Swiss-Ski am Montagabend nicht abhalten.

Jedoch wurde angestossen.

Dies dank der grosszügigen Mithilfe des Teams aus Österreich.

Der Montag war ein Supertag für das Swiss-Ski-Team. Aufgrund der Corona-Pandemie sind im Olympiadorf aber Feierlichkeiten sehr eingeschränkt, respektive nicht möglich. Angestossen hätte man bei Swiss-Ski trotzdem gerne. Doch da kam die Frage auf: Mit was denn?

Im Olympiadorf gibt es keinen Supermarkt, nur Essensstände in den sogenannten «Dining Rooms». Also brauchte es die Hilfe eines Nachbarlandes. Die Österreicher hatten vorgesorgt und Bier nach Peking mitgebracht. Also war man so nett und half den Schweizern aus, damit Beat Feuz und Co. doch noch etwas feiern durften.

«Wenn ich Alkohol trinke, dann ohne mir und anderen zu schaden»

Doch weshalb hatten die Österreicher und Österreicherinnen Bier und das Schweizer Team nicht? Swiss Olympic teilt auf Anfrage von 20 Minuten mit: «Die Medaillengewinnerinnen und -gewinner erhalten von uns vor Ort einen kleinen Geschenkkorb, in dem sich unter anderem eine Flasche Prosecco befindet.» So könne man mit dem Team anstossen, wenn man wolle. Alkohol ist im Team von Swiss Olympic also nicht verboten. Die Medienstelle hält aber fest: «Wir fühlen uns auch unserem Programm ‹cool and clean› verpflichtet.» Dieses sagt in einem der Commitments: «Wenn ich Alkohol trinke, dann ohne mir und anderen zu schaden!»

Übrigens: Abfahrtsolympiasieger Feuz hatte den ganzen Montag noch mit den Emotionen zu kämpfen. «Man musste auch im Bett noch viele Gedanken durchgehen.» Bereits am Mittwoch wird Feuz wieder nach Hause zu seiner Familie fliegen. Doch auf was freut sich Feuz neben der Familie am meisten? «Ich glaube auf alles, was man zuhause hat, kann man sich freuen. Einfach wieder man selber sein. Sich nicht verstecken zu müssen. Einfach, dass alles wieder normal ist.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Probleme mit Alkohol? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 0800 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Inf ormationen für Jugendliche My Drink Control, S elbsttest Mamatrinkt.ch Papatrinkt.ch