Schon mehrere Fälle bekannt : Österreicher lässt sich absichtlich mit Covid anstecken – nun ist er tot

Um an ein Zertifikat als Genesener zu kommen, lassen sich manche Menschen absichtlich mit Covid-19 infizieren. Für einen 55-Jährigen aus der Steiermark endete dies tödlich.

Dies ist allerdings nicht immer der Fall. So berichtet eine Ärztin aus dem besonders stark betroffenen Bezirk Liezen in der Steiermark von einem Fall, bei der ein 55 Jahre alter Mann aus dem Ennstal nach der Ansteckung schwer erkrankte und schliesslich an den Folgen starb. Zudem sollen vier junge Männer unter 30 nun an den Folgen von Long Covid leiden.