2G-Regel in Österreich eingeführt : Österreicher sauer über 2G-Regel: «Wir müssen machen, was die Regierung uns sagt»

Wegen der hohen Corona-Fallzahlen gilt seit Montag in Österreich die 2G-Regel. Besuche in Spitälern, aber auch in Restaurants, Fitnessstudios, bei Coiffeurs und im Kino sind nur noch mit gültigem Corona-Zertifikat möglich. Eine Massnahmen-Verschärfung, die bei unseren Nachbarn für rote Köpfe sorgt.

Maroni-Verkäufer Kurt findet, man kann eh schon praktisch nichts mehr machen und Sara, eine angehende Kauffrau, ärgert sich darüber, dass die Regierung einfach vorschreibt, ohne die Meinungen vom Volk überhaupt erst hören zu wollen. Drogeriemarkt-Verkäuferin Sabrina stört am meisten das ganze Durcheinander der Regeln. Sie ändern sich zu oft und kommen manchmal sehr schnell auf die Bevölkerung zu.

Auch die Schweiz kämpft derzeit mit einem erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen. Wäre also auch eine 2G-Regelung bei uns nötig? Der Sozialwissenschaftler und Dozent der ZHAW Marc Höglinger sieht noch keine Notwendigkeit einer solchen Verschärfung , da die Situation noch nicht vergleichbar schlimm und es politisch nicht opportun ist.

Könnte die 2G-Regel auch in der Schweiz eingeführt werden? Die 20 Minuten Community wäre nicht begeistert. «Jetzt auf das 2G-System bezogen denke ich, dass es sicher kritisch ist, aber für die Bevölkerung ist es gut, da es sicherer ist für alle. Man schliesst aber eine gewisse Menschengruppe aus und das finde ich, meiner Meinung nach, nicht okay» , findet Max. Der Verkäufer Oliver glaubt, es wäre schwierig, eine solche Regelung überhaupt erst umzusetzen, besonders weil die Schweiz eine vergleichsweise niedrige Impfquote hat.

Die 2G-Regel in Österreich wird aber den Schweizer Einkaufstourismus weitgehend nicht beeinträchtigen. Supermärkte und Kleiderläden bleiben weiterhin auch ohne 2G besuchbar.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!